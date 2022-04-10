Брюссель, , 09:17 — REGNUM С предложение «оказать содействие» гражданам РФ, покинувших нашу страну также из-за последствий антироссийских санкций Запада после начала спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, обратился к Еврокомиссии европарламентарий от Хорватии Вальтер Флего. Подготовленный политиком документ 10 апреля приводит RT.

Евросоюз. Угроза распада

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По мнению евродепутата, которое не основано на каких-либо данных статистики, с момента начала спецоперации ВС РФ «сотни тысяч молодых» жителей России якобы уехали с Родины, оказавшись за границей «без плана действий».

«Изоляция России от большей части мира, рост инфляции, безработицы, трудности с осуществлением поездок и снижение уровня жизни отражаются на невиновных людях. Вместо того чтобы им помогать, некоторые страны призывают ко всеобщему запрету на выдачу виз гражданам России», — отметил Флего.

Также он указал на то, что, если Евросоюз намерен помочь такого рода гражданам РФ, ему стоит «в какой-то степени приоткрыть свои двери».

При этом европарламентарий поинтересовался тем, планирует ли Еврокомиссия как-то «защищать» покинувших Россию граждан и если да, то как именно этом будет происходить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки, с 08:00 9 апреля до 08:00 10 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района были эвакуированы 529 человек, включая 102 детей.