Исламабад, , 09:17 — REGNUM Власти Пакистана запретили правительственным чиновникам, у которых нет «сертификата об отсутствии возражений», покидать страну, передает Dawn.

Пакистан Lip Kee

«Иммиграционный персонал Федерального агентства расследований во всех международных аэропортах страны приведен в состояние повышенной готовности и получил указание останавливать … чиновников, которые намереваются выехать за границу без сертификата об отсутствии возражений», — отмечает издание.

В состояние повышенной готовности также приведены силы безопасности аэропортов, а проверка пассажиров усилена.

Решение принято в связи с политической обстановкой в Пакистане.