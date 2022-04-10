Иерусалим, , 09:14 — REGNUM В городе Герцлия (Израиль) на 108 году жизни скончалась Мими Рейнхардт, которая была секретарем немецкого промышленника Оскара Шиндлера, пишет 10 апреля The Guardian.

Рейнхардт умерла 8 апреля. О ее кончине сообщила внучка Нина.

Мими Рейнхардт была австрийской еврейского происхождения. На работу ее взял сам Шиндлер, где она работала до 1945 г. В качестве его секретаря составляла списки евреев Кракова, которые были наняты на фабрики Шиндлера и избежали таким образом отправки в нацистские лагеря смерти.

Благодаря этим спискам спасены около 1300 человек.

Рейнхардт переехала в Нью-Йорк после Второй мировой войны, с 2007 г. жила в Израиле.