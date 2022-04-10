Санкт-Петербург, , 09:28 — REGNUM В город Тихвин Ленинградской области утром 10 апреля прибыл поезд с беженцами, эвакуированными из Мариуполя (Донецкая Народная Республика).

Беженцы из Мариуполя на вокзале в Тихвине Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

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В числе прибывших — более шестисот человек, порядка четверти из них составляют дети.

В Ленобласть прибыло более 600 беженцев из Мариуполя Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

Людей с вокзала на автобусах доставили к месту размещения в пансионате «Царицыно озеро» в Тихвинском районе.

Встреча беженцев на вокзале в Тихвине Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

Перед этим в пансионате под Тихвином сотрудники и волонтеры, при помощи администрации района, МЧС и Роспотребнадзора, сделали всё возможное, чтобы подготовить объект к приёму беженцев.

Волонтёры помогают беженцам из Мариуполя Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

Беженцы на вокзале Тихвина Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

«Беженцы прибыли к нам непосредственно из района боевых действий, они многое пережили, наша задача — успокоить, помочь, дать людям почувствовать себя в безопасности», — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Беженцы на вокзале идут к автобусам Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

Посадка в автобус Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

Людей из Мариуполя обеспечивают питанием, предметами гигиены и одеждой. На базе временного размещения работают медики и психологи. Власти региона готовы оказать помощь каждой семье, каждому беженцу оказана с учетом особенностей жизненной ситуации. Желающим будет предоставлена возможность временного трудоустройства.