Кабанский район, Бурятия, 10 апреля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В Кабанском районе Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадал молодой человек. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

УГИБДД по Бурятии ДТП в Бурятии

По данным ведомства, утром 9 апреля 23-летний водитель автомобиля УАЗ не учёл неблагоприятные погодные условия и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с грузовым Volvo с полуприцепом. Авария произошла в 1 км от станции Мантуриха.

«В результате ДТП водитель УАЗа с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение», — добавили в ведомстве.