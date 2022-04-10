Салехард, , 09:05 — REGNUM В Ямальском районе ЯНАО некие общественники выступили с инициативой установить памятник жертвам восстания коренных жителей в 1943 году, получившим название «мандалада». Установка памятника участникам антисоветского восстания в дни спецоперации на Украине — это кощунственно, считает помощник депутата Заксобрания ЯНАО Людмила Журавлёва (КПРФ). Её обращение опубликовано в социальных сетях и на сайте КПРФ ЯНАО поддержали десятки земляков.

Ямал Иван Шилов © ИА REGNUM

Весной 1943 года пункты кооперации перестали отпускать ненцам хлеб. Ненцы возмутились, поскольку налоги платили исправно. В знак протеста они уводили оленьи стада подальше в тундру, сообщает в своём обращении Людмила Журавлёва.

Тем временем в предгорьях Приполярного Урала возникло стойбище недовольных советской властью ненцев. Все они были вооружены, в основном, американскими винтовками фирмы «Ремингтон». На общем собрании были избраны лидеры мандалады. По словам очевидцев, звучали открытые призывы убивать русских. Вооружённые группы ненцев грабили в тундре обозы с мукой, угоняли колхозные оленьи стада.

На исходе 1943 года мятеж был подавлен. Заключительным моментом волнений на Ямале стало восстание в Тамбейской тундре в октябре–ноябре 1943 года. Число участников мандалады достигло тогда 200 человек. Опергруппа НКВД потребовала мятежников сдаться. Те согласились, но во время ареста часть ненцев попыталась бежать и попала под огонь. Погибли девять человек, включая двух сотрудников НКВД.

«Мандалада 1943 года имела не только антисоветский, но и антирусский характер. Вопрос об установлении «памятников жертвам репрессий мандалады на территории муниципального округа Ямальский район автономного округа» поднят сейчас крайне неуместно. Идёт специальная военная операция на Украине. Округ не может устанавливать памятники, посвященные вооруженному восстанию на Ямале против советской власти в период Великой Отечественной войны», — считает Людмила Журавлёва.

Она отметила, что в годы Великой Отечественной войны многие ямальцы сражались на фронте и самоотверженно работали в тылу, приближая нашу общую Победу.

«Давайте услышим других общественников и установим, наконец, в округе памятник труженикам тыла. Заслуживают памятника и наши педагоги, которые приехали в послевоенные годы в тундровые поселки для ликвидации неграмотности среди взрослого населения», — предлагает активистка регионального отделения КПРФ Людмила Журавлёва.