Братск, Иркутская область, , 09:04 — REGNUM Отделение социальной реабилитации для молодых инвалидов открылось в Братске, сообщает 10 апреля телеграм-канал правительства Иркутской области.

22-04-10 12.27.45 Правительство Иркутской области

Отмечается также, что работает оно на базе детского дома-интерната с целью помочь молодым инвалидам научится самостоятельной жизни. В отделении проживают 16 ребят, которые уже окончили или в текущем году заканчивают обучение в девятом классе с перспективой обучения в техникумах по коррекционным программам.

«Ставка делается на ребят, у которых нет проблем с поведением и которые нацелены на получение профессионального образования. Неслучайно и название отделения — «Старт». Оно на самом деле станет стартом в самостоятельную жизнь. Кроме того, старт — это еще аббревиатура: современные, трудолюбивые, активные, развивающиеся таланты», — пояснила директор дома-интерната Надежда Карнаухова.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках реализации Указа Президента «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» в Иркутской области в максимально короткие сроки будет принят ряд региональных нормативно-правовых документов. В частности идёт речь о расширении льгот.

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