Сиэтл, США, 10 апреля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян уступил представителю США Алджамейну Стерлингу в бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 273 в Джексонвилле (штат Флорида) за звание чемпиона в легчайшем весе. Об этом 10 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) MMAnytt Петр Ян

По итогам всех пяти заявленных раундов судьи раздельным решением отдали победу американцу.

Эта победа стала первой удачной для Стерлинга защитой чемпионского пояса UFC в легчайшем весе, который он получил в марте 2021 года после дисквалификации Яна в этом поединке.

Отметим, это поражение стало третьим в активе 29-летнего Петра Яна при 16 (восемь – досрочно) победах. Для 32-летнего Алджамейна Стерлинга эта победа стал 21-й (11 — досрочно) при трех поражения.