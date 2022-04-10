Чита, , 08:59 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю 10 апреля известило проведении доследственной проверки по факту получения травм полуторагодовалым мальчиком при падении из окна.

Окна дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 8 апреля 2022 года в одном из общежитий в Железнодорожном районе Читы. Около 11:00 местного времени ребёнок был доставлен в читинскую больницу. Родители пояснили, что на несколько минут оставили без присмотра в комнате двух мальчиков семи и полутора лет.

По предварительным данным, младший сын забрался на диван, стоящий у окна и выпал с третьего этажа. В настоящий момент ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка.

Следователи СК осмотрели место происшествия, опросили родителей пострадавшего ребенка, жителей соседних комнат, заведующего общежитием. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало, в феврале 2022 года прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей медицинской сестры офтальмологического отделения государственного учреждения здравоохранения «Краевая детская клиническая больница» Забайкальского края, где по недосмотру ребёнок выпал из окна.

Читайте также: В Забайкалье за выпавшего из окна ребёнка ответит медсестра