Омский район, Омская область, 10 апреля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Омской области организована доследственная проверка по факту инцидента на Западно-Сибирской железной дороге. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР Инцидент на железной дороге в Омской области

По предварительным данным, днём 8 апреля на 2658 км 7 пикета на станции Любинская Омской области произошёл сход двух колёсных пар пятого вагона грузового поезда. Проверка начата по признакам «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

«В ходе доследственной проверки проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены повреждения верхнего строения железнодорожного пути», — добавили в ведомстве.

В рамках проверки следователи намерены дать правовую оценку действия локомотивной бригады поезда, а также лицам, ответственным за безопасность на железной дороге. Специалисты также устанавливают сумму причинённого ущерба.