Вашингтон, 10 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Генеральная репетиция старта американской сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) перенесена на 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Nasa.gov Испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System)

Причиной переноса испытания стала проблема с обратным клапаном в системе подачи гелия в двигатель второй ступени. Ранее планировалось, что генеральная репетиция запуска ракеты пройдёт 9 апреля.

К 12 апреля в NASA рассчитывают модифицировать проблемный клапан. Также будут внесены изменения в программу испытаний. В случае решения этой проблемы 14 апреля будет заправлен топливом бак первой ступени носителя.

Из-за задержек в предварительных испытаниях может быть пересмотрена дата первого запуска ракеты-носителя. Ранее в NASA рассчитывали провести старт в июне 2022 года.

Ракета-носитель SLS разрабатывается для NASA американской компанией Boeing. Планируется, что этот носитель будет использоваться для запуска пилотируемых миссий к Луне в рамках программы «Артемида».