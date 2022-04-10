Донецк, , 08:51 — REGNUM Фотографии журналистов СМИ Запада упавшей на Краматорск ракеты тактического комплекса «Точка-У», на которых запечатлен ее серийный номер, доказывают, что она принадлежит украинским боевикам. Об этом 10 апреля сообщает донецкий телеканал «Юнион».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Сети появился серийный номер ракеты Точка-У, упавшей накануне на вокзал в Краматорске. Ракета 9М79-1, серийный номер Ш91 579», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее украинские боевики использовали ракеты из этой же серии: Ш91 565 в Алчевске и Ш91 566 в Логвиново в феврале 2015 года, а также Ш915 611 в Бердянске и Ш915 516 в Мелитополе в нынешнем году.

Кроме того, бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива отметил в своем телеграм-канале, что номер ракеты «Точка-У», которая убила десятки мирных граждан в Краматорске, «совпадает с серией ракет, находящихся на вооружении ВСУ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Еленовке 6 снарядов калибра 122 мм.