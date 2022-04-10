Донецк, 10 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Фотографии журналистов СМИ Запада упавшей на Краматорск ракеты тактического комплекса «Точка-У», на которых запечатлен ее серийный номер, доказывают, что она принадлежит украинским боевикам. Об этом 10 апреля сообщает донецкий телеканал «Юнион».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

"В Сети появился серийный номер ракеты Точка-У, упавшей накануне на вокзал в Краматорске. Ракета 9М79−1, серийный номер Ш91 579», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ранее украинские боевики использовали ракеты из этой же серии: Ш91 565 в Алчевске и Ш91 566 в Логвиново в феврале 2015 года, а также Ш915 611 в Бердянске и Ш915 516 в Мелитополе в нынешнем году.

Кроме того, бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива отметил в своем телеграм-канале, что номер ракеты «Точка-У», которая убила десятки мирных граждан в Краматорске, «совпадает с серией ракет, находящихся на вооружении ВСУ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Еленовке 6 снарядов калибра 122 мм.