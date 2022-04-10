Берлин, 10 апреля 2022, 08:51 — REGNUM Украина намерена приобрести 35 единиц боевых машин пехоты (БМП) Marder у оборонного концерна Rheinmetall (Германия), пишет Bild am Sonntag.
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В случае заключения контракта техника будет поставлена до конца этого года.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, несмотря на давление со стороны ряда чиновников, отложил окончательное решение вопроса поставок Украине от Германии современных боевых танков.
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