Рабочий посёлок Залари, Иркутская область, 10 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области сообщает об угрозе подтопления жилых домов и приусадебных участков в поселке Залари из-за подъема воды в Заларинке.

Цитата со страницы Виталия Рябцева в Facebook Берег Ангары

Сегодня, 10 апреля, в 10:00 местного времени уровень воды в реке составлял 145 см при критической 160 см. Если уровень поднимется на 40 см, возможно подтопление 24 приусадебных участков, а также семи домов, в которых проживают 22 человека, из них восемь детей.

Ранее сообщалось, что вскрытие рек в Иркутской области ожидается на 1−3 дня раньше средних многолетних сроков.

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