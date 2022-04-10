Каргасокский район, Томская область, , 08:45 — REGNUM Следователи в Томской области организовали проверку по факту инцидента с вертолётом Ми-8. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Вертолет Ми-8 Максим Цуканов © ИА REGNUM

По данным ведомства, 9 апреля воздушное судно перевозило вахтовиков на место работы.

«В полёте сработала аварийная сигнализация «падение масла в двигателе», в связи с чем командиром воздушного судна было принято решение о незамедлительной посадке вертолёта», — отметили в ведомстве.

Найдя пригодную площадку в 60 км от села Каргасок, пилоты благополучно посадили вертолёт. Никто из трёх членов экипажа и 20 пассажиров в результате не пострадал, воздушное судно также повреждений не получило.

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