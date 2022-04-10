Челябинск, , 08:43 — REGNUM В Челябинске пожилая женщина отдала мошенникам более 1,5 млн рублей, чтобы помочь своей дочери. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!



Установлено, что гражданке 1948 года рождения позвонил неизвестный и заявил, что её дочь якобы стала виновницей ДТП, переходила дорогу в неположенном месте и водитель автомобиля экстренно затормозил, а в результате пострадали его пассажиры, нуждающиеся теперь в деньгах на лечение. Также он утверждал, что деньги требуются, чтобы избежать уголовной ответственности.

Женщина трижды снимала деньги в банке и отдавала неизвестным. Когда она пришла в очередной раз, то сотрудники заподозрили неладное и посоветовали обратиться в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.