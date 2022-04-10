Чита, , 08:40 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае немного улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 10 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 012 (+89 за минувшие сутки). Вместе с тем 161 712 пациента (+380 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число жертв составляет уже 2650 человек (+1 за сутки). Это значительно меньше, чем в предыдущие недели.

«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 319 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

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