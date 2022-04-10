Донецк, , 08:39 — REGNUM ВСУ выпустили по Еленовке 6 снарядов калибра 122 мм. Об этом 10 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Последствия обстрела ВСУ Киевского района Донецка (с) Представительство ДНР в СЦКК

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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:10 — н.п. Новомихайловка — н.п. Еленовка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что при обстреле освобожденной части Мариуполя со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 13 мирных жителей.

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