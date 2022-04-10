Калуга, , 10:32 — REGNUM Уголовное дело возбуждено по факту гибели машиниста башенного крана в Калуге — по статье о нарушении правил при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом 10 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Место происшествия на строительстве жилого дома в Калуге Kaluga. sledcom. ru

По одной из версий, обрушение крана и смерть 51-летнего машиниста явились следствием нарушения строительных норм и правил со стороны должностных лиц организаций, проводивших строительные работы. По делу назначены экспертизы, изымается необходимая документация, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля при проведении работ по строительству жилого дома на улице Дружбы калужского микрорайона Ольговка произошло обрушение башенного крана вместе с крановщиком.

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