Калуга, 10 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено по факту гибели машиниста башенного крана в Калуге — по статье о нарушении правил при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом 10 апреля сообщили корреспондентуИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Kaluga. sledcom. ru Место происшествия на строительстве жилого дома в Калуге

По одной из версий, обрушение крана и смерть 51-летнего машиниста явились следствием нарушения строительных норм и правил со стороны должностных лиц организаций, проводивших строительные работы. По делу назначены экспертизы, изымается необходимая документация, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщалоИА REGNUM, 9 апреля при проведении работ по строительству жилого дома на улице Дружбы калужского микрорайона Ольговка произошло обрушение башенного крана вместе с крановщиком.