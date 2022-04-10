Омск, 10 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Омской области поддержали военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, акция «Своих не бросаем» состоялась 8 апреля в сквере Дружбы народов Омска.

УМВД по Омской области Акция «Своих не бросаем» в Омске

«На центральной площади сквера были развернуты российские флаги и звучали патриотические песни, а также выступления в поддержку российской армии, выполняющей свой долг», — отметили в ведомстве.

Сотрудники ППС, а также кинологи со своими собаками выстроились в форме буквы «Z», пожелав всем военнослужащим вернуться домой с победой.