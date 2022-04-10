Киев, , 08:35 — REGNUM В распоряжение силовых ведомств России в Херсоне попали документы службы безопасности Украины (СБУ) под грифом «совершенно секретно». Это документы из отдела защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области.

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Часть документов связана с работой СБУ по давлению на представителей УПЦ Московского патриархата и казачьих общин, которые определены как пророссийско настроенные, передает РИА Новости.

В настоящий момент не все документы доступны для публикации. Специалисты продолжают их изучение в целях определения целесообразности в реализации их в уголовно-процессуальном порядке.