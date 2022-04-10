Лондон, 10 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Уровень цен на энергоносители в течение последнего года проанализировали специалисты Библиотеки палаты общин парламента Великобритании, допустив, что к октябрю счета для потребителей снова могут вырасти. Их доклад 10 апреля приводит RT.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон. Великобритания

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«В марте 2022 года Комитет по денежной политике Банка Англии оценил возможное повышение верхнего предела цен в октябре 2022 года примерно в 35%. Другие комментаторы предположили, что он может вырасти на величину вплоть до 50%», — говорится в документе.

В то же время, британские аналитики отметили, что в начале марта 2022 года цены за газ и электроэнергию в стране были почти в десять раз выше, чем в аналогичный период 2021 года, и, хотя и они несколько снизились с тех пор, они все равно значительно выше прошлогодних.

Также указывается, что нынешний уровень цен уже является причиной трудностей для части жителей Британии.

«Рост цен, с которым потребители уже столкнулись, вызвал обеспокоенность касательно его воздействия на уязвимые домохозяйства, в особенности те, которые страдают от «топливной нищеты» и могут не иметь возможности нормально отапливать свои дома», — отмечается в докладе.

Кроме того, эксперты заявили о возможности более масштабного негативного влияния на экономику в результате этого и утончили, что росту цен на энергоносители в Британии способствовали антироссийские санкции и возможность запрета на экспорт нефти и газа из РФ.

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