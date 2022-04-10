Москва, 10 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Завершение строительства взлётно-посадочной полосы на космодроме «Восточный» в Амурской области запланировано на октябрь 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

Глава Роскосмоса объяснил, что создание аэропортового комплекса возле территории космодрома необходима для доставки тяжёлых и хрупких космических аппаратов. В настоящее время спутники и другие аппараты доставляются на космодром по железной дороге. Ближайший к «Восточному» аэропорт расположен в Благовещенске, находящемся в 240 км от космодрома.

Строительством аэропортового комплекса на Восточном по контракту с Роскосмосом занимается АО «Крокус» с 2021 года. Стоимость контракта составляет 28 млрд рублей.

С разработанным обликом аэропортового комплекса ознакомился президент России Владимир Путин. Он сделал это в ходе визита на космодром «Восточный» 3 сентября предыдущего года.