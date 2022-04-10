Красноярск, 10 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту убийства одного человека и покушении на убийство двух мужчин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, преступление произошло 4 апреля в квартире дома по улице Вильского.

Pixabay.com Нож

В совершении преступления подозревают 21-летнего местного жителя. По данным следствия, в то утро он распивал спиртное в компании знакомых мужчин в арендуемой им квартире. В какой-то момент между ними произошёл конфликт из-за высказываний потерпевших.

«В ходе ссоры мужчина взял нож и нанес 30-летнему обидчику несколько ударов по различным частям тела, после чего набросился на 32-летнего оппонента и причинил ему один удар в область передней поверхности грудной клетки», — отметили в ведомстве.

В результате один мужчина скончался на месте, второму удалось бежать и попросить помощи у прохожих. Его доставили в больницу, благодаря чему он остался жив. К настоящему времени подозреваемый задержан и заключён под стражу.