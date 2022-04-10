Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, , 08:22 — REGNUM На Ямале в Шурышкарах и Ханты-Мужах отпраздновали национальную встречу весны весны «Ворна Хатл». Об этом сообщает администрация Шурышкарского района.

Встреча дорогих гостей Пресс-служба администрации Шурышкарского района

Участники и гости праздника отведали вкусные северные угощения, исполнили песни и танцы коренных народов Севера, приняли участие в играх, состязаниях, испытали массу ярких эмоций.

Ярмарка традиционных ремёсел ханты Пресс-служба администрации Шурышкарского района

Народные состязания Пресс-служба администрации Шурышкарского района

Танцуют все! Пресс-служба администрации Шурышкарского района

В парке-музее «Живун» прошёл впервые конкурс «Мужигортская строганина», победителем которого стал Иван Сандрин.

Прыжки с препятствием Пресс-служба администрации Шурышкарского района

На ярмарке Пресс-служба администрации Шурышкарского района

Мужигортская строганина Пресс-служба администрации Шурышкарского района

Праздник «Ворна хатл» (Вороний день) — традиционная встреча весны народов ханты. По легенде, после долгой и тёмной зимы, именно ворона возвращает на Север свет и весну.

Героиня праздника — Ворона Пресс-служба администрации Шурышкарского района

Парк-музей «Живун» — туристическая точка на карте Ямала. Летом здесь работает детский этнографический лагерь «Кедровый остров». Он организуется ежегодно в первой половине июля и собирает до 25 детей 11-14 лет. Участники лагеря живут в чумах и в течение 10 дней, и знакомятся с обычаями, промыслами и ремеслами, фольклором и языком северных хантов в рамках специально разработанной образовательной программы.

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