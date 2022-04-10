Новосибирск, , 08:21 — REGNUM Лёд на акваториях Новосибирской области с каждым днём таит всё сильнее и теряет прочность. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России, попросив новосибирцев не выходить на лёд весной.

На реках еще лёд не растаял Ольга Демиденко © ИА REGNUM

«Несмотря на все предупреждения об опасности выхода людей на лёд, любители подлёдного лова по-прежнему занимаются любимым хобби, тем самым подвергают свою жизнь неоправданному риску. Кроме этого, в группу риска входят и дети, оставленные без присмотра взрослых, — уточнили в ведомстве. — В этом году происшествия на водоемах уже зафиксированы в Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях, Туве».

В ведомстве подчеркнули, что «выходя или выезжая на весенний лед, любители подлёдного лова не просто совершают административное правонарушение, но и рискуют своей жизнью и здоровьем».

В Новосибирской области уже закрыты две ледовые переправы, которые действовали зимой.