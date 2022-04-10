Новосибирск, 10 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Лёд на акваториях Новосибирской области с каждым днём таит всё сильнее и теряет прочность. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России, попросив новосибирцев не выходить на лёд весной.

Ольга Демиденко ИА REGNUM На реках еще лёд не растаял

«Несмотря на все предупреждения об опасности выхода людей на лёд, любители подлёдного лова по-прежнему занимаются любимым хобби, тем самым подвергают свою жизнь неоправданному риску. Кроме этого, в группу риска входят и дети, оставленные без присмотра взрослых, — уточнили в ведомстве. — В этом году происшествия на водоемах уже зафиксированы в Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях, Туве».

В ведомстве подчеркнули, что «выходя или выезжая на весенний лед, любители подлёдного лова не просто совершают административное правонарушение, но и рискуют своей жизнью и здоровьем».

В Новосибирской области уже закрыты две ледовые переправы, которые действовали зимой.