Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Журнал Forbes отметил, что в рейтинг миллиардеров 2022 года вошли 12 человек в возрасте моложе 30 лет, сумма их состояний оценивается в $25,8 млрд. Статья была опубликована 9 апреля на сайте издания.

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Самым богатым человеком в списке молодых миллиардеров является 28-летний Гэри Ван (состояние оценивается в $5,9 млрд), являющийся сооснователем криптовалютной биржи FTX, второе место занял генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид ($8,7 млрд). В список также попал основатель компании Bolt (специализируется на проведении платежей) Райан Бреслоу ($2 млрд), который ради создания этой организации бросил Стэнфордский университет.

В конце рейтинга расположились 25-летний Педро Франчески и 26-летний Энрике Дубургас, также бросившие университет Стэнфорда. В январе 2022 года капитализация их компании по выпуску кредитных карт Brex достигла отметки $12,3 млрд, сейчас состояние каждого из них оценивается в $1,5 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что певица Рианна (Робин Рианна Фенти), родившаяся в Барбадосе, впервые попала в список Forbes. Сейчас её капитал оценивается в $1,7 млрд. Отметим, что, таким образом, исполнительница стала первым миллиардером в истории Барбадоса.

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