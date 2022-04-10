Вашингтон, , 08:11 — REGNUM НАТО планирует продолжать наращивать присутствие на восточном фланге и разрабатывает планы полномасштабного развертывания вооруженных сил. Об этом Йенс Столтенберг — генеральный секретарь НАТО — рассказал в интервью The Telegraph.

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По его словам, на границах альянса на данный момент находятся порядка 40 тыс. военнослужащих — в 10 раз больше, чем было за несколько месяцев до начала спецоперации РФ на Украине. Количество военных НАТО там будет только расти, добавил он.

На данный момент НАТО находится «в разгаре фундаментальной трансформации», и окончательное решение по «перезагрузке» лидеры стран НАТО примут на саммите в Мадриде в июне, добавил Столтенберг.