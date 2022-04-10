Новосибирск, , 08:11 — REGNUM Жителям Новосибирской области рассказали, кто поможет им справиться со стрессом. В телеграм-канале «Объясняем. Новосибирская область» размещены советы, как найти хорошего психолога.

У психолога

«Для тех, кому сейчас сложно справиться с тревожностью самостоятельно, в нашем регионе работают специалисты по психологическому консультированию. Чтобы связаться с ними, можно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства», — говорится в сообщении.

Новосибирцам советуют при поиске психолога обращаться в государственные или иные крупные организации с хорошей репутацией, не стесняться просить специалиста рассказать о своём образовании и показать документы и отдавать предпочтения тем, кто учился очно.