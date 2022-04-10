* запрещённая в России организация

Москва, , 08:07 — REGNUM Сухогруз «Апачи» (приписано к мальтийскому порту Валетта), принадлежащий Украине, попытался прорваться в морской порт Мариуполя, чтобы эвакуировать командиров нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и иностранных наемников, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Очередная попытка киевского режима была предпринята 8 апреля. Судно следовало в караване судов из Таганрогского залива к Керченскому проливу под мальтийским флагом. В 22:38 мск, когда «Апачи» находился в 30 км юго-восточнее Мариуполя, он резко изменил курс следования и попытался прорваться в порт.

Судно игнорировало требования пограничных кораблей РФ выйти на связь и продолжало двигаться в направлении порта. В это время на берегу наблюдались сигнальные костры, а судно вело радиообмен и передавало сообщение.

Для блокирования судна по нему был открыт артиллерийский огонь. В результате произошло возгорание, а судно легло в дрейф.

После этого его экипаж вышел на связь с пограничными кораблями РФ с просьбой прекратить огонь, а также подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков.

Пострадавших среди членов экипажа нет. После досмотра сухогруз с экипажем будет конвоирован в порт Ейск.