Улан-Удэ, , 08:07 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 135 122, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных – 60 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 337 человек, в том числе 59 за последние сутки. Зарегистрировано два новых летальных случаев, а всего жертвами коронавируса в республике стали 2981 человек.