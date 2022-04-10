Кемерово, , 08:03 — REGNUM В Кемеровской области будут судить жителя Белово — за ряд преступлений, в том числе за вмешательство в деятельность следователя. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело ru.torange.biz

Отмечается, что 23-летний кузбассовец обвиняется в краже с проникновением в помещение, краже с причинением значительного ущерба, грабеже с применением насилия, во вмешательстве в деятельность следователя.

По данным следствия, в августе 2021 года полицейский заметил на улице мужчину, находившегося в оперативном розыске за ряд имущественных преступлений. Он попытался его задержать, но тот сначала попытался скрыться, а затем распылил полицейскому в лицо перцовый газ и ударил по голове. Несмотря на это, полицейский его задержал. Материалы о применении насилия к представителю власти были переданы в следственные органы. Однако при ознакомлении с протоколом допроса мужчина в присутствии адвоката порвал его. Следователь оформила рапорт об уничтожении материалов дела.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.