Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, придется в третий раз баллотироваться в президенты США, но официального объявления о планах на 2024 г. не прозвучало.

Трамп Gage Skidmore

«Я дважды баллотировался и дважды побеждал, причем во 2-й раз результат был куда лучше. Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь», — отметил он на митинге в Северной Каролине.

При этом Трамп продолжает обвинять своих оппонентов в подтасовке результатов выборов 2020 г. и настаивать на своей победе над Байденом.

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