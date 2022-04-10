Москва, , 07:57 — REGNUM При покупке подержанного электронного устройства следует изучить профиль продавца на странице онлайн-магазина и тщательно проверить техническое состояние гаджета. Об этом говорится в рекомендациях руководителя центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Бодрова.

Гаджеты

В первый день месяца в России начало расти количество сделок по покупке бытовой техники и электроники на вторичном рынке. Рост числа соответствующих сделок с помощью сервисов объявлений составил до 35%. В Роскачестве отметили, что этой ситуацией могут воспользоваться недобросовестные продавцы, желающие сбыть товар с браком или дефектами.

Перед сделкой в Роскачестве порекомендовали изучить профиль продавца на странице сервиса объявлений. Подозрение могут вызвать продавцы, зарегистрировавшиеся на сервисе непосредственно перед размещением товара.

При встрече для совершения сделки следует проверить техническое состояние устройства. Для этого нужно попросить продавца заранее зарядить гаджет и подготовить его к работе. Рекомендуется заранее составить список функций для проверки. Например, для смартфона это могут быть связь GSP и Wi-Fi, модуль камеры и зарядное устройство.

«Покупка техники и электроники б/у — это всегда риск. Стопроцентной гарантии проверки работоспособности гаджета или устройства не существует. Если визуально и при осмотре не было выявлено никаких дефектов, неисправность может проявиться позднее», — подчеркнули в Роскачества.