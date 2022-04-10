Лондон, 10 апреля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Великобритании возможен сценарий роста счетов за газ и электроэнергию на 50% уже в октябре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Как утверждается в заявлении библиотеки палаты общин парламента, в марте комитет по денежной политике Банка Англии проанализировал возможное повышение верхнего предела цен в 35%. Другие же комментаторы выдвинули предположение, что он может подняться до 50%.

Текущий уровень цен уже начал вызывать трудности у некоторых категорий англичан.

«Рост цен, с которым потребители уже столкнулись, вызвал обеспокоенность касательно его воздействия на уязвимые домохозяйства — особенно те, которые имеют сильное влияние от «топливной нищеты» и могут не иметь возможности нормально отапливать дома», — отмечается в заявлении.