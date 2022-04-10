Южно-Сахалинск, 10 апреля, 2022, 07:49 — ИА Регнум. 33-летний житель острова Итуруп (Курилы) стал жертвой нападения медведя. Об этом 10 апреля сообщили в региональном главке МЧС РФ.

Медведь

Мужчина с тремя друзьями выехал на микроавтобусе на природу 9 апреля. Компания в районе 22 км севернее села Рейдово застряла на дороге и известила об этом спасателей, которые сразу выехали к ним.

Мужчина пошел за подмогой и пропал. Его тело со следами нападения медведя 10 апреля нашли волонтеры.