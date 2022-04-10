Москва, , 07:44 — REGNUM Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Шеремет прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, выступившего за продолжение боевых действий на Украине. Об этом 10 апреля сообщает РИА Новости.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Шеремет, у него возникает впечатление, что некоторые представители властей ЕС «с ума посходили» и «скатились до дикости и безумия». Депутат предложил западным политикам, подливающим «масло в огонь на Украине», понять, что «пламя дойдёт до них».

«Антироссийская и недружественная политика скажется прежде всего на благосостоянии западных стран», — подчеркнул Шеремет. Он добавил, что государства Запада, поставляющие оружие на Украину, помогают нацистам и используют народ страны как «разменную монету в достижении своих геополитических целей и борьбе за мировые ресурсы».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Жозеп Боррель заявил на своей странице в Twitter (сервис, запрещённый на территории РФ) о том, что ситуация на Украине должна быть решена военным, а не дипломатическим путём. «Эта война должна быть выиграна на поле боя», — написал Боррель.

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