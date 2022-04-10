Москва, , 07:31 — REGNUM В ближайшем будущем Россия будет развивать сотрудничество в космической сфере со странами Азии, Латинской Америки и Африки. Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью RT.

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

Рогозин объяснил, что освоение космоса требует серьёзных коллективных усилий многих стран. Поэтому разрывы международного сотрудничества по политическим причинам вредит общему делу освоения космоса. В качестве примера таких действий он привёл решение Европейского космического агентства о выходе из совместного с Россией проекта «ЭкзоМарс».

Глава Роскосмоса добавил, что пока российское международное сотрудничество в сфере космоса будет ограничиваться отношениями со странами, которые не относятся к Западу. Он отметил, что Россия продолжает развивать отношения в этой сфере с Китаем. Среди других перспективных партнёров Рогозин выделил Индию, которая готовится к запуску своей первой пилотируемой миссии.

При этом генеральный директор Роскосмоса выразил уверенность, что в будущем будут восстановлено сотрудничество и с западными партнёрами. Рогозин заявил, что это произойдёт после того, как на Западе поймут, что санкции и экономическая война наносят ущерб всем сторонам и откажутся от этой политики.

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