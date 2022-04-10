Москва, , 07:30 — REGNUM Тёплая и облачная погода ожидается 10 апреля в Москве и Московской области. Об этом сказано в сообщении Гидрометцентра России.

Погода ИА REGNUM

В Москве днём температура воздуха поднимется до +9…+11 градусов, ночью ожидается +3…+5 градусов. Будет облачно, временами возможен небольшой дождь. В Московской области днём столбик термометра поднимется до +9…+14 градусов, ночью будет прохладнее: 0…+5 градусов.

Преобладающий ветер будет дуть в западном направлении, его скорость составит 5−10 м/сек. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.

Ранее ИА REGNUM сообщало о потеплении в Москве в выходные дни. 9 апреля в городе ожидается дождь и порывистый ветер.

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