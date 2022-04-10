Москва, , 07:11 — REGNUM Исследование назальной вакцины от коронавируса с участием детей станет следующим этапом после полного завершения клинических исследований на взрослых. Об этом рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 9 апреля в интервью РИА Новости.

Александр Гинцбург Minzdrav.gov.ru

Как уточнил специалист, исследование назального варианта вакцины от коронавируса на детях входит в планы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Гинцбург пояснил, что дети будет привлекаться к клиническим исследованиям препарата только после того, как полностью будут завершены исследования на взрослых.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург объяснил, что жителям России желательно придерживаться рекомендованного Минздравом РФ подхода к вакцинации от коронавируса. В частности, ревакцинироваться, по мнению учёного, нужно каждые полгода.

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