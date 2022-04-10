Коркино, Челябинская область, , 07:07 — REGNUM В Челябинской области поймали подозреваемых в хищении 13 мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Полиция

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Товар похитили в городе Коркино из салона связи. В дневное время они разбили витрину, забрали то, что там лежало, и скрылись в автомашине. Размер ущерба превысил 250 тыс. рублей. Под подозрение попали два жителя Челябинска, в том числе один несовершеннолетний. Похищенное они успели продать.

Теперь им грозит семь лет заключения. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Копейске раскрыли кражу 15 телефонов.