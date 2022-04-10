Москва, 10 апреля, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Микробиолог, академик РАМН и РАН Виталий Зверев ответил на вопрос об уровне опасности штамма «Омикрон-XE» коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 10 апреля сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Учёный обратил внимание, что после появления штамма коронавируса «Омикрон» им заразились люди, которые ранее переболели «Дельтой». Он отметил, что они перенесли заболевание легко, но повторные заражения всё же имели место. «Поэтому вот этот следующий вариант, на мой взгляд, не настолько отличается от «дельты», чтобы бить тревогу», — сказал Зверев, подчеркнув, что нет оснований говорить о пропаже коллективного иммунитета, а также о том, что «всё надо начинать сначала». При этом микробиолог отметил, что уровень коллективного иммунитета в России сейчас «очень высокий».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург настаивает на сохранении предложенной схемы вакцинации от коронавируса. Он сказал, что жителям России следует ревакцинироваться «каждые полгода» и «жить спокойно». При этом Гинцбург заявил, что люди не навредят себе, если будут проводить ревакцинацию двумя дозами.