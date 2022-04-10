Верхняя Салда, Свердловская область, 10 апреля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Свердловской области 12-летний мальчик получил травмы в результате ДТП. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл в Верхнесалдинском городском округе. Установлено, что мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и его сбила «Лада Гранта». С разными травмами пострадавшего доставили в больницу.

При этом на одежде ребёнка были световозвращающие элементы. Также на участке дороги, где случилась авария, выявлены недостатки. Владельцу дороги уже выданы предписания об их устранении.