Звериноголовский район, Курганская область, , 06:51 — REGNUM В Курганской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения в Звериноголовском районе семилетнего Петра О. Мальчика ищут с 4 апреля, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Поиски мальчика в Курганской области Пресс-служба СУ СКР по Курганской области

По факту пропажи ребёнка возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Допрошены родственники, соседи и знакомые семьи пропавшего мальчика, проведён подворовой обход в районе его проживания. Установлено, что незадолго до исчезновения мальчика видели на ручье. Очевидцы предупреждали ребёнка об опасности нахождения возле водоёма. Водолазами обследуется акватория и берега реки Тобол, где пропал мальчик.

В поисковых мероприятиях также принимают участие следователи и криминалисты из Центрального аппарата СК России, сотрудники ГУ МВД и ГУ МЧС России по Курганской области, волонтёры. В поисках задействованы водолазы, специальные технические средства, беспилотный летательный аппарат, бензобуры, подводные камеры.

Приметы пропавшего мальчика: рост 130 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет в красную куртку, камуфлированные штаны, чёрные резиновые сапоги, тёмно-синюю шапку-балаклаву.

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