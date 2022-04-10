Канберра, , 06:47 — REGNUM Дату парламентских выборов в Австралии объявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Об этом 10 апреля пишет The Guardian.

Австралия

Моррисон заявил, что федеральные парламентские выборы состоятся в Австралии через 41 день, в субботу 21 мая. Давая старт предвыборной кампании, Моррисон отметил, что понимает усталость людей от политики, но назвал выборы крайне важным политическим событием для каждого австралийца.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Австралии Моррисон отказался объявить день голосования за новый состав парламента, правительства, и, возможно, нового премьер-министра штата. Согласно законодательству Австралии, премьер-министр страны объявляет о дне проведения выборов генерал-губернатору страны не позднее, чем за 33 дня до момента голосования.

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