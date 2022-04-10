Челябинск, , 06:37 — REGNUM В Челябинске полицейские поймали местного жителя, который перепродавал билеты на хоккейный матч по цене в полтора раза выше. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Хоккей

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Подозреваемым оказался гражданин 1994 года рождения. Возле входа в ледовую арену «Трактор» он высматривал тех, кому не хватило билетов, и предлагал совершить сделку.

В отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 20.31 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных соревнований. Подпункт «н» пункта 5 данных правил запрещает зрителям торговать входными билетами.

Гражданину грозят штраф либо обязательные работы. Также ему могут запретить посещать официальные спортивные соревнования на срок до трёх лет.