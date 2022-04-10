Москва, 10 апреля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что жителям России стоит придерживаться ранее рекомендованного подхода к вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 10 апреля сообщает ТАСС.

Цитата из видео. kremlin.ru Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург

«Я считаю, что каждые полгода надо ревакцинироваться и жить спокойно», — сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Микробиолог добавил, что людям, относящимся к группе риска, можно проводить ревакцинацию даже двумя дозами. «Вы этим точно не навредите», — заявил академик РАМН.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Александр Гинцбург сообщил о существовании системы тестирования иммунитета людей, получивших назальную вакцину, он отметил, что для начала её применения требуется расширение инструкции. Глава центра имени Гамалеи также подчеркнул, что данная тест-система не является разработкой его организации.